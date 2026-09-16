Коммутатор Netis ST3108C
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST3108C
Компактный настольный коммутатор Netis отлично впишется даже в ограниченное пространство благодаря небольшому весу — всего 0,2 кг. С восемью портами RJ45 вы легко подключите все необходимые устройства одновременно. Гигабитная скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек делает его уверенным решением для домашних или офисных сетей — все перемещения файлов будут быстрыми и без задержек. Неуправляемый принцип работы гарантирует простоту установки: просто включайте устройства и работайте без лишних настроек. Уровень L2 позволяет гибко распределять трафик, а ёмкая таблица MAC-адресов на 2000 записей обеспечивает стабильное подключение большого количества пользователей. Идеально для тех, кто ценит простоту, надёжность и скорость.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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