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Коммутатор Mercusys MS105 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS105

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Коммутатор Mercusys MS105 - фото 1
Коммутатор Mercusys MS105 - фото 2
Коммутатор Mercusys MS105 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100 Мбит/с
  • Коммутатор Mercusys MS105 - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS105 - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS105 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
610 руб.  1 230 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Mercusys MS105
610 руб. -50%
1 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, руководство пользователя, упаковка
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100 Мбит/с
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
130

Описание товара Коммутатор Mercusys MS105

Ультракомпактный и энергоэффективный пятипортовый настольный коммутатор Mercusys начального уровня с автоматическим типом MDI/MDIX.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS105




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, руководство пользователя, упаковка
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100 Мбит/с
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Ультракомпактный и энергоэффективный пятипортовый настольный коммутатор Mercusys начального уровня с автоматическим типом MDI/MDIX.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Mercusys MS105 - этот товар вы можете купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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