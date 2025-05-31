Коммутатор Tenda SG105
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda SG105
SG105 – это 5-портовый гигабитный настольный SOHO коммутатор. Он оснащен пятью 10/100/1000 Мбит/с портами с автосогласованием. Вы можете использовать SG105 для создания или расширения сети. Скорость передачи данных у SG105 в 10 раз выше, чем у мегабитных коммутаторов. SG105 устраняет узкие места трафика и, поэтому пользователи могут передавать большие файлы намного быстрее. Коммутатор может быть установлен на столе или стене. SG105 не требует настройки и работает сразу после включения. Благодаря стабильной работе и простым в использовании функциям, SG105 идеально подходит для школ, общежитий и небольших офисов.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги. Работает!
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, пришло вовремя, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, работает исправно в качестве коммутатора для тв-приставки и NUC-компьютера
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, выдает заявленную скорость
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, скорость соответственно описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает 1000 выдает стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Работат Но как долго будет это длиться никому не известно
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет отлично, после роутера скорость нормальная, рекомендую, очень просто и удобно!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень маленький по размеру, работает
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все исправно работает.нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
То что я искал, у роутера xiomi есть свое приложение где можно смотреть кто подключён к нему как по WiFi так и портам Ethernet-но портов на нем всего 2, а нужно больше. Теперь же все подключено и работает отлично. На всех устройствах подключённых к коммутатору выдают обещанные провайдером 600 мб/с
Достоинства:
Комментарий:
Со своей функцией справляется
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пригодился, но оставлю на всяк случай
Достоинства:
Комментарий:
C помощью этого коммутатора, расположенного у телевизора и соединенного витой парой с одним гигабитным портом роутера можно раздать Инет телевизору, IPTV и Инет ТВ приставке Ростелекома, Инет Android ТВ приставке X96mini. Такое действие необходимо в случае тотальной занятости диапазона 2.4GHz множеством Wi-Fi сетей, что выражается в низком качестве работы лично вашей Wi-Fi сети.
Достоинства:
Комментарий:
Когда заказывал на фотографиях корпус был перфорированный, приехал уже в новом. Нагрузку держит, гигабит поддерживает
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, свою функцию выполняет. Скорость показывает как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает . все ка заявлено продавцом.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый в упаковке, подключил, работает. Написано 3 года гарантии. надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший коммутатор, прекрасно работает. к покупке рекомендую.
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda SG105
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги. Работает!
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, пришло вовремя, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, работает исправно в качестве коммутатора для тв-приставки и NUC-компьютера
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, выдает заявленную скорость
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, скорость соответственно описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает 1000 выдает стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Работат Но как долго будет это длиться никому не известно
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет отлично, после роутера скорость нормальная, рекомендую, очень просто и удобно!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень маленький по размеру, работает
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все исправно работает.нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, меня устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
То что я искал, у роутера xiomi есть свое приложение где можно смотреть кто подключён к нему как по WiFi так и портам Ethernet-но портов на нем всего 2, а нужно больше. Теперь же все подключено и работает отлично. На всех устройствах подключённых к коммутатору выдают обещанные провайдером 600 мб/с
Достоинства:
Комментарий:
Со своей функцией справляется
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пригодился, но оставлю на всяк случай
Достоинства:
Комментарий:
C помощью этого коммутатора, расположенного у телевизора и соединенного витой парой с одним гигабитным портом роутера можно раздать Инет телевизору, IPTV и Инет ТВ приставке Ростелекома, Инет Android ТВ приставке X96mini. Такое действие необходимо в случае тотальной занятости диапазона 2.4GHz множеством Wi-Fi сетей, что выражается в низком качестве работы лично вашей Wi-Fi сети.
Достоинства:
Комментарий:
Когда заказывал на фотографиях корпус был перфорированный, приехал уже в новом. Нагрузку держит, гигабит поддерживает
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, свою функцию выполняет. Скорость показывает как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает . все ка заявлено продавцом.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый в упаковке, подключил, работает. Написано 3 года гарантии. надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший коммутатор, прекрасно работает. к покупке рекомендую.