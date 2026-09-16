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Коммутатор Netis ST105D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Netis ST105D

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Коммутатор Netis ST105D - фото 2
Коммутатор Netis ST105D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Netis ST105D - фото 1
  • Коммутатор Netis ST105D - фото 2
  • Коммутатор Netis ST105D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737781
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
280

Описание товара Коммутатор Netis ST105D

Netis предлагает компактный настольный коммутатор, который идеально впишется в любое рабочее пространство и не займёт много места. Пять портов RJ45 обеспечивают базовую скорость до 1000 Мбит/сек — это отличный выбор для быстрой передачи данных в небольшом офисе или дома. Решение на уровне L2 подойдёт тем, кому важна простота: неуправляемый тип делает настройку максимально легкой. Коммутатор не поддерживает PoE — энергозатраты остаются минимальными. Размер таблицы MAC-адресов на 1000 записей позволит подключать несколько устройств без потери эффективности в локальной сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST105D




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Netis предлагает компактный настольный коммутатор, который идеально впишется в любое рабочее пространство и не займёт много места. Пять портов RJ45 обеспечивают базовую скорость до 1000 Мбит/сек — это отличный выбор для быстрой передачи данных в небольшом офисе или дома. Решение на уровне L2 подойдёт тем, кому важна простота: неуправляемый тип делает настройку максимально легкой. Коммутатор не поддерживает PoE — энергозатраты остаются минимальными. Размер таблицы MAC-адресов на 1000 записей позволит подключать несколько устройств без потери эффективности в локальной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Отзывы


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