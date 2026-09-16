Коммутатор NEOMAX NMS-105P-100-P
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 741051
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480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
890
Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-105P-100-P
Коммутатор NEOMAX — компактное настольное решение для объединения устройств в локальную сеть. Пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 100 Мбит/с подходят для подключения компьютеров, сетевой периферии и других устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы организовать сетевое соединение без сложной настройки. Устройство работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 1000 записей, обеспечивая удобную работу в небольшой сети. Вес всего 0,5 кг — коммутатор легко разместить на рабочем столе и переместить при необходимости.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Коммутатор NEOMAX — компактное настольное решение для объединения устройств в локальную сеть. Пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 100 Мбит/с подходят для подключения компьютеров, сетевой периферии и других устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы организовать сетевое соединение без сложной настройки. Устройство работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 1000 записей, обеспечивая удобную работу в небольшой сети. Вес всего 0,5 кг — коммутатор легко разместить на рабочем столе и переместить при необходимости.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор NEOMAX NMS-105P-100-P - по цене 480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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