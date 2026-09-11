Коммутатор TP-Link TX432
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512740
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, SFF-8431
Габаритные размеры, мм
131х92х31
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор TP-Link TX432
10-гигабитный 2-портовый модуль SFP+ TX432 – это интерфейсная плата с 2 портами SFP+ 10 Гбит/с. Она применима для большинства моделей коммутаторов TP-LINK/трансиверов SFP+/кабелей SFP+.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, SFF-8431
Габаритные размеры, мм
131х92х31
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
10-гигабитный 2-портовый модуль SFP+ TX432 – это интерфейсная плата с 2 портами SFP+ 10 Гбит/с. Она применима для большинства моделей коммутаторов TP-LINK/трансиверов SFP+/кабелей SFP+.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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