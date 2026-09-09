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Коммутатор D-Link DWC-1000/C1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DWC-1000/C1A

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Коммутатор D-Link DWC-1000/C1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286329
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
4 х LAN, 2 x 10/100/1000 Option
Габаритные размеры, мм
180х44х280
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х9
Вес, г.
800

Описание товара Коммутатор D-Link DWC-1000/C1A

Беспроводной контроллер DWC-1000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN. Устройство является полнофункциональным и экономичным решением для сетей малого и среднего бизнеса благодаря возможности управления от 6 до 24 беспроводными точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии A1 и от 12 до 66 точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии С1, а также благодаря возможности объединения до 4 контроллеров в общую группу (кластер). Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-1000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DWC-1000/C1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
4 х LAN, 2 x 10/100/1000 Option
Габаритные размеры, мм
180х44х280
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной контроллер DWC-1000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN. Устройство является полнофункциональным и экономичным решением для сетей малого и среднего бизнеса благодаря возможности управления от 6 до 24 беспроводными точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии A1 и от 12 до 66 точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии С1, а также благодаря возможности объединения до 4 контроллеров в общую группу (кластер). Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-1000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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