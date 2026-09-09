Коммутатор D-Link DWC-1000/C1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DWC-1000/C1A
Беспроводной контроллер DWC-1000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN. Устройство является полнофункциональным и экономичным решением для сетей малого и среднего бизнеса благодаря возможности управления от 6 до 24 беспроводными точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии A1 и от 12 до 66 точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии С1, а также благодаря возможности объединения до 4 контроллеров в общую группу (кластер). Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-1000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.
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