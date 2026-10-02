Кронштейн для проектора Wize WTH130 (макс.20 кг) белый
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%5 250 руб. 8 630 руб.
В наличии
Код товара: 411115
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 250 руб. -39%
8 630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.42х0.24х0.24
Вес, кг.
2.53
Описание товара Кронштейн для проектора Wize WTH130 (макс.20 кг) белый
Универсальное настенное крепление для короткофокусных проекторов Wize WTH130 выдерживает нагрузку до 20 кг. Проектор может размещаться на любом расстоянии от стены в пределах длины штанги – максимальное расстояние 130 см. Наличие встроенного кабельного канала придает инсталляции аккуратный внешний вид. Страховочный трос, поставляемый в комплекте, обеспечивает дополнительную надежность и устойчивость.
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Универсальное настенное крепление для короткофокусных проекторов Wize WTH130 выдерживает нагрузку до 20 кг. Проектор может размещаться на любом расстоянии от стены в пределах длины штанги – максимальное расстояние 130 см. Наличие встроенного кабельного канала придает инсталляции аккуратный внешний вид. Страховочный трос, поставляемый в комплекте, обеспечивает дополнительную надежность и устойчивость.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Wize WTH130 (макс.20 кг) белый - данный товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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