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Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон

27 Отзывы
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Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
750 руб.  1 400 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
750 руб. -46%
1 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Регулировка
наклон, вращение
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон

Buro PR04-W — универсальный потолочный кронштейн белого цвета, созданный для надежной и безопасной фиксации мультимедийных проекторов весом до 20 кг. Благодаря телескопической конструкции и гибкой системе регулировок, он отлично подходит для обустройства домашних кинотеатров, учебных классов, лекционных залов и офисных переговорных.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
4кг проектор держит уверенно. Комплект установки полный, регулировки довольно широкие.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн \"обыкновенный\") Свою функцию выполняет, сделан качественно. На данном этапе полность устраивает, в дальнейшем поменяю на автоматический.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, пришлось немного разобрать и пересобрать.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Пал Саныч

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вариативность настройки при установке (у меня на epson 3 крепления, не равноудаленных друг от друга), крепкая, просто установилась
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Степан Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и удобный кронштейн, все есть в комплекте для его установки.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кронштейн, но оказался коротковат т.к. потолки 3 метра, пришлось чуть чуть переделать
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,все подошло по креплению,довольно надежный
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению, покупка пришла в открытой упаковке. Надеюсь все детали на месте
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Чтобы подвесить wanbo mozart 1 пришлось докупать болты с шайбоми и перекручивать лапки крестовины вверх ногами. Когда втыкаешь флешку вся конструкция ощутимо так гуляет а после ещё и колеблется какое-то время совместно с простором и изображением не смотря на то что всё довольно плотно затянуто. Как временный вариант конечно пойдет особенно со скидкой.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный!!! Но есть два нюанса. 1.Коробка была открыта,нет дополнительной упаковки. 2.Не хватает фигурного ключа,для протяжки соединений.Так как это не кретично и все это легко затягивается обычной отверткой звезды не снимаю! Пожалуйста обратите внимание на упаковку комплектацию и доставку товара!!! В целом покупкой доволен,всем спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн из хорошего метала надёжный и отличного качества.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал как кронштейн для телевизора на мансардную крышу. С доработками за свою цену лучший вариант
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Мажид М.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн как конструктор, только для тех кто раньше сталкивался с этим,в принципе если не криворукий то легко собрать.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Ильдар Е.

Достоинства:


Комментарий:
Сам кронштейн отличный, но мне он пришёл без надлежащей упаковки в результате прибыл не комплект. Сдавать не стал собрал из имеющегося.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кронштейн, все что нужно для установки есть в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в целом неплохой,но конструкция очень хлипкая, установили проектор, а мне кажется кронштейн не выдержит.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брали в класс, средний проектор выдерживает . среднестатистический \"отец ребенка\" повесил просто и без проблем)
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Со сборкой проблем не было. Выровнять тоже более-менее удалось - конструкция достаточно хлипкая и после затягивания немного прогибается, надо поправку делать. Основные претензии к эксплуатации - после включения проектор пытается автофокусироваться. От этого хлипкий кронштейн начинает дрожать и автофокусировка не всегда даёт правильный результат. В общем, качество на три звёзды, с учётом низкой цены даже на четыре. Бюджетный кронштейн для бюджетного китайского проектора на дачу.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный не большой кронштейн. конечно не супер жесткий металл,но на нем и не прыгают,повесил проектор и он висит. за свои деньги отличный вариант
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично подошло . покупкой доволен .все жестко держиться!!
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн удобный, держит проектор очень хорошо! И симпатичный!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Aliaksei S.

Достоинства:


Комментарий:
За небольшую цену ,очень добротное крепление проектора. Может, те которые подороже и лучше, но меня он в полной мере устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн пришел раньше срока, молодцы не задерживают. Взял этот уже вторым номером. Первый брал черного цвета, модель такая же. Первый оставил на беседке,а этот заказал в дом повесить, чтоб туда-сюда не перевешивать пусть каждый на своем месте и висит. Качество отличное. Кронштейн висит на улице уже второй месяц и ничего с ним не случилось. Проектор держит отлично, регулировки разные есть и по высоте и наклоны в разные стороны. Так что заказом доволен и советую для приобретения. Да и цена не так высока, по сравнению с другими фирмами.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн для кинопроката хороший удобный отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Марат С.

Достоинства:


Комментарий:
сборка понятная и простая, метал крепкий. доставка быстрая. Хороший такой кронштейн
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
для нетяжолого оборудования , хорошо , и бюджетно покупал третий рас
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, только без упаковки в открытой коробке с логотипом производителя.Болты и гайки вроде бы на месте.Ну, а доставка быстрая.Спасибо!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Регулировка
наклон, вращение
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Buro PR04-W — универсальный потолочный кронштейн белого цвета, созданный для надежной и безопасной фиксации мультимедийных проекторов весом до 20 кг. Благодаря телескопической конструкции и гибкой системе регулировок, он отлично подходит для обустройства домашних кинотеатров, учебных классов, лекционных залов и офисных переговорных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
4кг проектор держит уверенно. Комплект установки полный, регулировки довольно широкие.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн \"обыкновенный\") Свою функцию выполняет, сделан качественно. На данном этапе полность устраивает, в дальнейшем поменяю на автоматический.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, пришлось немного разобрать и пересобрать.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Пал Саныч

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вариативность настройки при установке (у меня на epson 3 крепления, не равноудаленных друг от друга), крепкая, просто установилась
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Степан Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и удобный кронштейн, все есть в комплекте для его установки.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кронштейн, но оказался коротковат т.к. потолки 3 метра, пришлось чуть чуть переделать
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,все подошло по креплению,довольно надежный
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению, покупка пришла в открытой упаковке. Надеюсь все детали на месте
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Чтобы подвесить wanbo mozart 1 пришлось докупать болты с шайбоми и перекручивать лапки крестовины вверх ногами. Когда втыкаешь флешку вся конструкция ощутимо так гуляет а после ещё и колеблется какое-то время совместно с простором и изображением не смотря на то что всё довольно плотно затянуто. Как временный вариант конечно пойдет особенно со скидкой.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный!!! Но есть два нюанса. 1.Коробка была открыта,нет дополнительной упаковки. 2.Не хватает фигурного ключа,для протяжки соединений.Так как это не кретично и все это легко затягивается обычной отверткой звезды не снимаю! Пожалуйста обратите внимание на упаковку комплектацию и доставку товара!!! В целом покупкой доволен,всем спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн из хорошего метала надёжный и отличного качества.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал как кронштейн для телевизора на мансардную крышу. С доработками за свою цену лучший вариант
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Мажид М.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн как конструктор, только для тех кто раньше сталкивался с этим,в принципе если не криворукий то легко собрать.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Ильдар Е.

Достоинства:


Комментарий:
Сам кронштейн отличный, но мне он пришёл без надлежащей упаковки в результате прибыл не комплект. Сдавать не стал собрал из имеющегося.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кронштейн, все что нужно для установки есть в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в целом неплохой,но конструкция очень хлипкая, установили проектор, а мне кажется кронштейн не выдержит.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брали в класс, средний проектор выдерживает . среднестатистический \"отец ребенка\" повесил просто и без проблем)
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Со сборкой проблем не было. Выровнять тоже более-менее удалось - конструкция достаточно хлипкая и после затягивания немного прогибается, надо поправку делать. Основные претензии к эксплуатации - после включения проектор пытается автофокусироваться. От этого хлипкий кронштейн начинает дрожать и автофокусировка не всегда даёт правильный результат. В общем, качество на три звёзды, с учётом низкой цены даже на четыре. Бюджетный кронштейн для бюджетного китайского проектора на дачу.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный не большой кронштейн. конечно не супер жесткий металл,но на нем и не прыгают,повесил проектор и он висит. за свои деньги отличный вариант
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично подошло . покупкой доволен .все жестко держиться!!
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн удобный, держит проектор очень хорошо! И симпатичный!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Aliaksei S.

Достоинства:


Комментарий:
За небольшую цену ,очень добротное крепление проектора. Может, те которые подороже и лучше, но меня он в полной мере устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн пришел раньше срока, молодцы не задерживают. Взял этот уже вторым номером. Первый брал черного цвета, модель такая же. Первый оставил на беседке,а этот заказал в дом повесить, чтоб туда-сюда не перевешивать пусть каждый на своем месте и висит. Качество отличное. Кронштейн висит на улице уже второй месяц и ничего с ним не случилось. Проектор держит отлично, регулировки разные есть и по высоте и наклоны в разные стороны. Так что заказом доволен и советую для приобретения. Да и цена не так высока, по сравнению с другими фирмами.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн для кинопроката хороший удобный отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Марат С.

Достоинства:


Комментарий:
сборка понятная и простая, метал крепкий. доставка быстрая. Хороший такой кронштейн
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
для нетяжолого оборудования , хорошо , и бюджетно покупал третий рас
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, только без упаковки в открытой коробке с логотипом производителя.Болты и гайки вроде бы на месте.Ну, а доставка быстрая.Спасибо!


Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - этот товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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