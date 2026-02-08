Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%750 руб. 1 400 руб.
В наличии
Код товара: 323174
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
750 руб. -46%
1 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Регулировка
наклон, вращение
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.5
Описание товара Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Buro PR04-W — универсальный потолочный кронштейн белого цвета, созданный для надежной и безопасной фиксации мультимедийных проекторов весом до 20 кг. Благодаря телескопической конструкции и гибкой системе регулировок, он отлично подходит для обустройства домашних кинотеатров, учебных классов, лекционных залов и офисных переговорных.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Регулировка
наклон, вращение
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Buro PR04-W — универсальный потолочный кронштейн белого цвета, созданный для надежной и безопасной фиксации мультимедийных проекторов весом до 20 кг. Благодаря телескопической конструкции и гибкой системе регулировок, он отлично подходит для обустройства домашних кинотеатров, учебных классов, лекционных залов и офисных переговорных.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Достоинства:
Комментарий:
4кг проектор держит уверенно. Комплект установки полный, регулировки довольно широкие.
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн \"обыкновенный\") Свою функцию выполняет, сделан качественно. На данном этапе полность устраивает, в дальнейшем поменяю на автоматический.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, пришлось немного разобрать и пересобрать.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вариативность настройки при установке (у меня на epson 3 крепления, не равноудаленных друг от друга), крепкая, просто установилась
Достоинства:
Комментарий:
хороший и удобный кронштейн, все есть в комплекте для его установки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный кронштейн, но оказался коротковат т.к. потолки 3 метра, пришлось чуть чуть переделать
Достоинства:
Комментарий:
отлично,все подошло по креплению,довольно надежный
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению, покупка пришла в открытой упаковке. Надеюсь все детали на месте
Достоинства:
Комментарий:
Чтобы подвесить wanbo mozart 1 пришлось докупать болты с шайбоми и перекручивать лапки крестовины вверх ногами. Когда втыкаешь флешку вся конструкция ощутимо так гуляет а после ещё и колеблется какое-то время совместно с простором и изображением не смотря на то что всё довольно плотно затянуто. Как временный вариант конечно пойдет особенно со скидкой.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный!!! Но есть два нюанса. 1.Коробка была открыта,нет дополнительной упаковки. 2.Не хватает фигурного ключа,для протяжки соединений.Так как это не кретично и все это легко затягивается обычной отверткой звезды не снимаю! Пожалуйста обратите внимание на упаковку комплектацию и доставку товара!!! В целом покупкой доволен,всем спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн из хорошего метала надёжный и отличного качества.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал как кронштейн для телевизора на мансардную крышу. С доработками за свою цену лучший вариант
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн как конструктор, только для тех кто раньше сталкивался с этим,в принципе если не криворукий то легко собрать.
Достоинства:
Комментарий:
Сам кронштейн отличный, но мне он пришёл без надлежащей упаковки в результате прибыл не комплект. Сдавать не стал собрал из имеющегося.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кронштейн, все что нужно для установки есть в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
товар в целом неплохой,но конструкция очень хлипкая, установили проектор, а мне кажется кронштейн не выдержит.
Достоинства:
Комментарий:
брали в класс, средний проектор выдерживает . среднестатистический \"отец ребенка\" повесил просто и без проблем)
Достоинства:
Комментарий:
Со сборкой проблем не было. Выровнять тоже более-менее удалось - конструкция достаточно хлипкая и после затягивания немного прогибается, надо поправку делать. Основные претензии к эксплуатации - после включения проектор пытается автофокусироваться. От этого хлипкий кронштейн начинает дрожать и автофокусировка не всегда даёт правильный результат. В общем, качество на три звёзды, с учётом низкой цены даже на четыре. Бюджетный кронштейн для бюджетного китайского проектора на дачу.
Достоинства:
Комментарий:
удобный не большой кронштейн. конечно не супер жесткий металл,но на нем и не прыгают,повесил проектор и он висит. за свои деньги отличный вариант
Достоинства:
Комментарий:
все отлично подошло . покупкой доволен .все жестко держиться!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн удобный, держит проектор очень хорошо! И симпатичный!
Достоинства:
Комментарий:
За небольшую цену ,очень добротное крепление проектора. Может, те которые подороже и лучше, но меня он в полной мере устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн пришел раньше срока, молодцы не задерживают. Взял этот уже вторым номером. Первый брал черного цвета, модель такая же. Первый оставил на беседке,а этот заказал в дом повесить, чтоб туда-сюда не перевешивать пусть каждый на своем месте и висит. Качество отличное. Кронштейн висит на улице уже второй месяц и ничего с ним не случилось. Проектор держит отлично, регулировки разные есть и по высоте и наклоны в разные стороны. Так что заказом доволен и советую для приобретения. Да и цена не так высока, по сравнению с другими фирмами.
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн для кинопроката хороший удобный отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
сборка понятная и простая, метал крепкий. доставка быстрая. Хороший такой кронштейн
Достоинства:
Комментарий:
для нетяжолого оборудования , хорошо , и бюджетно покупал третий рас
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, только без упаковки в открытой коробке с логотипом производителя.Болты и гайки вроде бы на месте.Ну, а доставка быстрая.Спасибо!
Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - этот товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Buro PR04-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Достоинства:
Комментарий:
4кг проектор держит уверенно. Комплект установки полный, регулировки довольно широкие.
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн \"обыкновенный\") Свою функцию выполняет, сделан качественно. На данном этапе полность устраивает, в дальнейшем поменяю на автоматический.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, пришлось немного разобрать и пересобрать.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вариативность настройки при установке (у меня на epson 3 крепления, не равноудаленных друг от друга), крепкая, просто установилась
Достоинства:
Комментарий:
хороший и удобный кронштейн, все есть в комплекте для его установки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный кронштейн, но оказался коротковат т.к. потолки 3 метра, пришлось чуть чуть переделать
Достоинства:
Комментарий:
отлично,все подошло по креплению,довольно надежный
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению, покупка пришла в открытой упаковке. Надеюсь все детали на месте
Достоинства:
Комментарий:
Чтобы подвесить wanbo mozart 1 пришлось докупать болты с шайбоми и перекручивать лапки крестовины вверх ногами. Когда втыкаешь флешку вся конструкция ощутимо так гуляет а после ещё и колеблется какое-то время совместно с простором и изображением не смотря на то что всё довольно плотно затянуто. Как временный вариант конечно пойдет особенно со скидкой.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный!!! Но есть два нюанса. 1.Коробка была открыта,нет дополнительной упаковки. 2.Не хватает фигурного ключа,для протяжки соединений.Так как это не кретично и все это легко затягивается обычной отверткой звезды не снимаю! Пожалуйста обратите внимание на упаковку комплектацию и доставку товара!!! В целом покупкой доволен,всем спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн из хорошего метала надёжный и отличного качества.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал как кронштейн для телевизора на мансардную крышу. С доработками за свою цену лучший вариант
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн как конструктор, только для тех кто раньше сталкивался с этим,в принципе если не криворукий то легко собрать.
Достоинства:
Комментарий:
Сам кронштейн отличный, но мне он пришёл без надлежащей упаковки в результате прибыл не комплект. Сдавать не стал собрал из имеющегося.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кронштейн, все что нужно для установки есть в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
товар в целом неплохой,но конструкция очень хлипкая, установили проектор, а мне кажется кронштейн не выдержит.
Достоинства:
Комментарий:
брали в класс, средний проектор выдерживает . среднестатистический \"отец ребенка\" повесил просто и без проблем)
Достоинства:
Комментарий:
Со сборкой проблем не было. Выровнять тоже более-менее удалось - конструкция достаточно хлипкая и после затягивания немного прогибается, надо поправку делать. Основные претензии к эксплуатации - после включения проектор пытается автофокусироваться. От этого хлипкий кронштейн начинает дрожать и автофокусировка не всегда даёт правильный результат. В общем, качество на три звёзды, с учётом низкой цены даже на четыре. Бюджетный кронштейн для бюджетного китайского проектора на дачу.
Достоинства:
Комментарий:
удобный не большой кронштейн. конечно не супер жесткий металл,но на нем и не прыгают,повесил проектор и он висит. за свои деньги отличный вариант
Достоинства:
Комментарий:
все отлично подошло . покупкой доволен .все жестко держиться!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн удобный, держит проектор очень хорошо! И симпатичный!
Достоинства:
Комментарий:
За небольшую цену ,очень добротное крепление проектора. Может, те которые подороже и лучше, но меня он в полной мере устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн пришел раньше срока, молодцы не задерживают. Взял этот уже вторым номером. Первый брал черного цвета, модель такая же. Первый оставил на беседке,а этот заказал в дом повесить, чтоб туда-сюда не перевешивать пусть каждый на своем месте и висит. Качество отличное. Кронштейн висит на улице уже второй месяц и ничего с ним не случилось. Проектор держит отлично, регулировки разные есть и по высоте и наклоны в разные стороны. Так что заказом доволен и советую для приобретения. Да и цена не так высока, по сравнению с другими фирмами.
Достоинства:
Комментарий:
кронштейн для кинопроката хороший удобный отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
сборка понятная и простая, метал крепкий. доставка быстрая. Хороший такой кронштейн
Достоинства:
Комментарий:
для нетяжолого оборудования , хорошо , и бюджетно покупал третий рас
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, только без упаковки в открытой коробке с логотипом производителя.Болты и гайки вроде бы на месте.Ну, а доставка быстрая.Спасибо!