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Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый

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Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 1
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 2
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 3
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 4
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 5
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 6
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 7
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 8
Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 1
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 2
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 3
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 4
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 5
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 6
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 7
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 8
  • Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 670 руб.  2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414243
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
10
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х7
Вес, г.
460

Описание товара Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый

Потолочно-настенный кронштейн ONKRON K3A подходит для большинства современных проекторов весом до 10 кг. Удобная система крепления поможет зафиксировать кронштейн на стене и сделать это легко и быстро, сэкономив время и силы. Этот кронштейн идеален для короткофокусных проекторов, так как он может быть установлен непосредственно над экраном для проектора. Также он наилучшим образом подходит для помещения с низкими потолками. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн белого цвета станет прекрасным дополнением интерьера. Выбор ширины крепления к кронштейну. Особая конструкция основания кронштейна и ряд монтажных отверстий позволят выбрать удобный вариант установки в диапазоне от 100х100 до 325х325 мм. Вылет от потолка. Возможность выдвинуть кронштейн на расстояние от 27 до 37 см и зафиксировать проектор в нужном положении. Угол наклона от -20° до +20°. Надёжная конструкция без усилий позволит осуществить наклон проектора одним движением руки. Угол поворота 20°. Вы можете с лёгкостью отрегулировать положение проектора, немного повернув его. Установка на стену. Конструкция кронштейна предусматривает возможность крепления к стене под углом 90°, а площадка крепления размером 134х104 мм надежно удержит проектор.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Onkron K3A (макс.10кг) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
10
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочно-настенный кронштейн ONKRON K3A подходит для большинства современных проекторов весом до 10 кг. Удобная система крепления поможет зафиксировать кронштейн на стене и сделать это легко и быстро, сэкономив время и силы. Этот кронштейн идеален для короткофокусных проекторов, так как он может быть установлен непосредственно над экраном для проектора. Также он наилучшим образом подходит для помещения с низкими потолками. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн белого цвета станет прекрасным дополнением интерьера. Выбор ширины крепления к кронштейну. Особая конструкция основания кронштейна и ряд монтажных отверстий позволят выбрать удобный вариант установки в диапазоне от 100х100 до 325х325 мм. Вылет от потолка. Возможность выдвинуть кронштейн на расстояние от 27 до 37 см и зафиксировать проектор в нужном положении. Угол наклона от -20° до +20°. Надёжная конструкция без усилий позволит осуществить наклон проектора одним движением руки. Угол поворота 20°. Вы можете с лёгкостью отрегулировать положение проектора, немного повернув его. Установка на стену. Конструкция кронштейна предусматривает возможность крепления к стене под углом 90°, а площадка крепления размером 134х104 мм надежно удержит проектор.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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