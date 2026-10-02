Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%2 110 руб. 2 720 руб.
В наличии
Код товара: 362372
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 110 руб. -22%
2 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х12
Вес, кг.
2.7
Описание товара Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный
Универсальный потолочный комплект Wize WPA, состоящий из крепления, штанги 35-46 см и площадки к потолку для проектора. Обладает функциями наклона +/-15°, поворота +/-15° и вращение на 180°. Выдерживает нагрузку до 12 кг.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 020 руб. 2 100 руб.505 руб. в СплитКронштейн для проектора Buro PR05-B черный макс.13.6кг потолочны...
-
В наличииЦена 2 050 руб. 4 690 руб.513 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 2 140 руб. 3 370 руб.535 руб. в СплитКронштейн для проектора Holder PR-104-W белый макс.20кг потолочн...
-
В наличииЦена 2 230 руб. 3 790 руб.558 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 2 260 руб. 3 290 руб.565 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.2...
-
В наличииЦена 2 300 руб. 3 080 руб.575 руб. в СплитКронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степ...
-
В наличииЦена 2 390 руб. 2 930 руб.598 руб. в СплитКронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-300 серый макс.10кг пот...
-
В наличииЦена 2 390 руб. 3 630 руб.598 руб. в СплитКронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-300 белый макс.10кг пот...
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 040 руб.608 руб. в СплитКронштейн для проектора Buro PR06-B черный макс.20кг потолочный ...
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 120 руб.608 руб. в СплитКронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный п...
-
В наличииЦена 2 490 руб. 3 410 руб.623 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 5 250 руб. 8 630 руб.1313 руб. в СплитКронштейн для проектора Wize WTH130 (макс.20 кг) белый
Универсальный потолочный комплект Wize WPA, состоящий из крепления, штанги 35-46 см и площадки к потолку для проектора. Обладает функциями наклона +/-15°, поворота +/-15° и вращение на 180°. Выдерживает нагрузку до 12 кг.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный - купить по цене 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный