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Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный

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Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 110 руб.  2 720 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный
2 110 руб. -22%
2 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wize
Тип товара
Кронштейн для проектора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х12
Вес, кг.
2.7

Описание товара Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный

Универсальный потолочный комплект Wize WPA, состоящий из крепления, штанги 35-46 см и площадки к потолку для проектора. Обладает функциями наклона +/-15°, поворота +/-15° и вращение на 180°. Выдерживает нагрузку до 12 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный




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Характеристики
Бренд
Wize
Тип товара
Кронштейн для проектора
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный потолочный комплект Wize WPA, состоящий из крепления, штанги 35-46 см и площадки к потолку для проектора. Обладает функциями наклона +/-15°, поворота +/-15° и вращение на 180°. Выдерживает нагрузку до 12 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный - купить по цене 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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