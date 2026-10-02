Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
Кронштейн для проекторов Cactus — это универсальное решение для крепления вашего проектора в удобном и безопасном положении. Этот кронштейн поддерживает как потолочную, так и настенную установку, что делает его идеальным выбором для различных помещений и обеспечивающим гибкость при планировании интерьера. Одним из ключевых преимуществ данного кронштейна является возможность регулировки наклона и поворота, что позволяет настроить проектор для оптимального угла обзора и обеспечивает комфорт при просмотре. Это особенно полезно в ситуациях, когда экран находится под неудобным углом или имеются ограничения по расположению проектора. Кронштейн Cactus способен выдерживать проекторы с максимальным весом до 23 кг, что делает его надежным выбором для большинства современных устройств. Конструкция кронштейна обеспечивает прочное и устойчивое крепление, исключая возможные колебания или падения проектора. Данный кронштейн от бренда Cactus отличается высоким качеством материалов и продуманным дизайном, предлагая идеальное сочетание функциональности и надежности. Это отличное решение для дома, офиса или аудитории, которое обеспечит долговечность вашего оборудования и удобство его использования.
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