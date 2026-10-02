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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 260 руб.  3 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
2 260 руб. -31%
3 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота
Установка
потолочный, настенный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
3.12

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

Универсальный кронштейн Cactus CS-VM-PR16L-AL предназначен для настенного и потолочного монтажа мультимедийных проекторов. Отличается стильным серебристым цветом и выдерживает нагрузку до 23 кг. Эргономичный дизайн обеспечивает легкость в установке и регулировке, позволяя поворачивать и наклонять проектор для оптимального угла обзора. Идеальное решение для дома, офиса или учебного заведения, где требуется надежное и функциональное крепление.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота
Установка
потолочный, настенный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Описание
Универсальный кронштейн Cactus CS-VM-PR16L-AL предназначен для настенного и потолочного монтажа мультимедийных проекторов. Отличается стильным серебристым цветом и выдерживает нагрузку до 23 кг. Эргономичный дизайн обеспечивает легкость в установке и регулировке, позволяя поворачивать и наклонять проектор для оптимального угла обзора. Идеальное решение для дома, офиса или учебного заведения, где требуется надежное и функциональное крепление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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