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Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый

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Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый - фото 1
Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
  • Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый - фото 1
  • Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
2 050 руб.  4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411112
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Характеристики

Бренд
Wize
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
12
Установка
потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х12
Вес, кг.
3.45

Описание товара Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый

Универсальное потолочное крепление в серебристом цвете для проекторов весом до 12 кг c регулируемым расстоянием от потолка до проектора. Кронштейн Wize WPC-S обладает функциями наклона +/-15° и вращения 180°. Выдерживает нагрузку до 12 кг. Кронштейн Wize WPC-S поставляется с отсортированными крепежами, что значительно облегчает процесс инсталляции. При необходимости сервисного обслуживания проектора крепление легко демонтируется с потолка.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Wize WPC-S (макс.12 кг) серебристый




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Характеристики
Бренд
Wize
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
12
Установка
потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное потолочное крепление в серебристом цвете для проекторов весом до 12 кг c регулируемым расстоянием от потолка до проектора. Кронштейн Wize WPC-S обладает функциями наклона +/-15° и вращения 180°. Выдерживает нагрузку до 12 кг. Кронштейн Wize WPC-S поставляется с отсортированными крепежами, что значительно облегчает процесс инсталляции. При необходимости сервисного обслуживания проектора крепление легко демонтируется с потолка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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