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Кронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 640 руб.  2 490 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный поворот и наклон
1 640 руб. -34%
2 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
13.6
Регулировка
наклон
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.25

Описание товара Кронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный поворот и наклон

Buro PR05-W — универсальный потолочный кронштейн телескопического типа, разработанный для надежного и безопасного монтажа мультимедийных проекторов весом до 13.6 кг. Модель выполнена из высокопрочной стали в нейтральном белом цвете, благодаря чему она сливается со стандартным светлым потолком и органично вписывается в интерьер офиса, учебного класса или домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
13.6
Регулировка
наклон
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Buro PR05-W — универсальный потолочный кронштейн телескопического типа, разработанный для надежного и безопасного монтажа мультимедийных проекторов весом до 13.6 кг. Модель выполнена из высокопрочной стали в нейтральном белом цвете, благодаря чему она сливается со стандартным светлым потолком и органично вписывается в интерьер офиса, учебного класса или домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный поворот и наклон - по цене 1640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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