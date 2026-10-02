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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 980 руб.  3 600 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
1 980 руб. -45%
3 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.89

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 470-710 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 470-710 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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