Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 280 руб. 1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323260
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.4
Описание товара Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Потолочное крепление Holder PR-103 для проекторов имеет возможность поворота на 360 градусов. Максимальная нагрузка Holder PR-103 не более 20 кг. Уровень наклона вниз и вверх составляет 15 градусов. Удобная и надежная конструкция потолочного кронштейна подходит для эксплуатации, как в домашних условиях, так и для офиса и школы. Благодаря наклону в двух плоскостях Holder PR-103 позволяет получить более качественное изображение с видеопроектора.
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Потолочное крепление Holder PR-103 для проекторов имеет возможность поворота на 360 градусов. Максимальная нагрузка Holder PR-103 не более 20 кг. Уровень наклона вниз и вверх составляет 15 градусов. Удобная и надежная конструкция потолочного кронштейна подходит для эксплуатации, как в домашних условиях, так и для офиса и школы. Благодаря наклону в двух плоскостях Holder PR-103 позволяет получить более качественное изображение с видеопроектора.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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