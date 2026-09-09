Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%2 410 руб. 5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323189
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.74
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-AL с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Наклон: 180 градусов. Вращение: 360 градусов. Поворот: 180 градусов. Установочные отверстия: 17-30 см. Дистанция до потолка или стены составляет 604–843 мм.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-AL с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Наклон: 180 градусов. Вращение: 360 градусов. Поворот: 180 градусов. Установочные отверстия: 17-30 см. Дистанция до потолка или стены составляет 604–843 мм.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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