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Характеристики
Тип товара
Комплект для модернизации
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368534
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Каталоги объектов: Мессье, NGC, IC / Точность наведения: до 5 угл. мин (RMS) / Скорости слежения: звездная, солнечная, лунная / Скорость наведения: 1.0х, 2.0х, 8х, 16х, 32х, 200х, 400х, 600х, 800х, 1000х / База данных: 42 900 объектов / Дискретность привода: сервоприводы постоянного тока, 1 620 000 отсчетов/оборот / Источник питания: 12 В (постоянный ток).
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х70х32
Вес, кг.
36
Описание товара Комплект Sky-Watcher для модернизации телескопа Dob 12" (SynScan GOTO)
Комплект Sky-Watcher для модернизации телескопа Dob 12 (SynScan GOTO) сделает из вашего рефлектора современный телескоп с автонаведением. В комплект включено все необходимое: компьютеризированная монтировка Добсона, система управления SynScan AZ и дополнительные аксессуары для крепления оптической трубы. Компьютерная система управления SynScan AZ служит для автоматического наведения на астрономические объекты и слежения за их движением по небосклону. С ее помощью вы сможете без труда найти и проследить за 42 900 объектами, включенными в каталоги Мессье, NGC и IC. Вам нужно лишь выбрать нужную звезду, туманность или планету в каталоге, а все остальное сделает SynScan AZ. При необходимости пульт управления можно подключить к компьютеру. В этом случае вы сможете использовать программы-планетарии для управления монтировкой. Комплект Sky-Watcher для модернизации телескопа Dob 12 (SynScan GOTO) – настоящая находка для тех, кто хочет отдать все свое внимание астрофотографии или визуальным наблюдениям за астрономическими объектами. Компьютерная система наведения избавит вас от необходимости постоянно управлять телескопом и позволит полностью сосредоточиться на изучении космоса.
Каталоги объектов: Мессье, NGC, IC / Точность наведения: до 5 угл. мин (RMS) / Скорости слежения: звездная, солнечная, лунная / Скорость наведения: 1.0х, 2.0х, 8х, 16х, 32х, 200х, 400х, 600х, 800х, 1000х / База данных: 42 900 объектов / Дискретность привода: сервоприводы постоянного тока, 1 620 000 отсчетов/оборот / Источник питания: 12 В (постоянный ток).
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Sky-Watcher для модернизации телескопа Dob 12 (SynScan GOTO) сделает из вашего рефлектора современный телескоп с автонаведением. В комплект включено все необходимое: компьютеризированная монтировка Добсона, система управления SynScan AZ и дополнительные аксессуары для крепления оптической трубы. Компьютерная система управления SynScan AZ служит для автоматического наведения на астрономические объекты и слежения за их движением по небосклону. С ее помощью вы сможете без труда найти и проследить за 42 900 объектами, включенными в каталоги Мессье, NGC и IC. Вам нужно лишь выбрать нужную звезду, туманность или планету в каталоге, а все остальное сделает SynScan AZ. При необходимости пульт управления можно подключить к компьютеру. В этом случае вы сможете использовать программы-планетарии для управления монтировкой. Комплект Sky-Watcher для модернизации телескопа Dob 12 (SynScan GOTO) – настоящая находка для тех, кто хочет отдать все свое внимание астрофотографии или визуальным наблюдениям за астрономическими объектами. Компьютерная система наведения избавит вас от необходимости постоянно управлять телескопом и позволит полностью сосредоточиться на изучении космоса.
Комплект Sky-Watcher для модернизации телескопа Dob 12" (SynScan GOTO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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