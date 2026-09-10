Основание Микромед "А" со штативом стерео микроскопа МС-2
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354159
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Особенности
Диапазон перемещения механизма фокусировки - 60 мм. Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку - 70 мм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х37х30
Вес, кг.
3.7
Описание товара Основание Микромед "А" со штативом стерео микроскопа МС-2
Основание А со штативом стерео микроскопа МС-2. Высота штатива - 300 мм. Диапазон перемещения механизма фокусировки 60 мм Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку 70 мм Высота штатива 300 мм.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Особенности
Диапазон перемещения механизма фокусировки - 60 мм. Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку - 70 мм.
Страна производитель
Китай
Основание А со штативом стерео микроскопа МС-2. Высота штатива - 300 мм. Диапазон перемещения механизма фокусировки 60 мм Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку 70 мм Высота штатива 300 мм.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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