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T2-кольцо Konus для Nikon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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T2-кольцо Konus для Nikon

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T2-кольцо Konus для Nikon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Т - кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363056
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Характеристики

Бренд
Konus
Тип товара
Т - кольцо
Особенности
Крепление к телескопу Т2-резьба (M42x0,75) / Крепление к камере байонет стандарта Nikon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
50

Описание товара T2-кольцо Konus для Nikon

T2-кольцо Konus для Nikon – аксессуар для астрофотографии. С его помощью на телескопе, у которого есть Т2-резьба (M42x0,75) можно закрепить зеркальную камеру с байонетом стандарта Nikon. Если заводской резьбы у телескопа нет, T2-кольцо все равно можно использовать для этих целей, но нужно дополнительно приобрести Т-адаптер.

Отзывы о товаре T2-кольцо Konus для Nikon




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Характеристики
Бренд
Konus
Тип товара
Т - кольцо
Особенности
Крепление к телескопу Т2-резьба (M42x0,75) / Крепление к камере байонет стандарта Nikon
Страна производитель
Китай
Описание
T2-кольцо Konus для Nikon – аксессуар для астрофотографии. С его помощью на телескопе, у которого есть Т2-резьба (M42x0,75) можно закрепить зеркальную камеру с байонетом стандарта Nikon. Если заводской резьбы у телескопа нет, T2-кольцо все равно можно использовать для этих целей, но нужно дополнительно приобрести Т-адаптер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T2-кольцо Konus для Nikon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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