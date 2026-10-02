Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5)
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%2 990 руб. 5 760 руб.
В наличии
Код товара: 294619
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 990 руб. -48%
5 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Особенности
увеличение 15 крат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х3
Вес, г.
64
Описание товара Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5)
Аксессуары для оптических приборов Микромед представляют собой высококачественные дополнения, которые значительно расширяют функциональные возможности вашего оборудования. Изготовленные с использованием передовых технологий, эти аксессуары обеспечивают точность и надежность в любом виде научных исследований или профессиональной деятельности.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Аксессуары для оптических приборов Микромед представляют собой высококачественные дополнения, которые значительно расширяют функциональные возможности вашего оборудования. Изготовленные с использованием передовых технологий, эти аксессуары обеспечивают точность и надежность в любом виде научных исследований или профессиональной деятельности.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр Микромед WF15x (Стерео МС-5) - по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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