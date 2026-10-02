Top.Mail.Ru
Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
13 910 руб.  25 740 руб. 
Начислим 223 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 391788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110)
13 910 руб. -46%
25 740 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pulsar
Тип товара
Внешний аккумулятор
Особенности
Совместимость Signal RT, PhotonRT, Trail, Helion, Digisight Ultra, Digiforce RT, Крепление - планка Weaver, Напряжение сети 110-240 В, Напряжение питания 5 В, Батарея Li-Ion, 5100 мАч, Время полного заряда около 6 ч., Время работы около 20 ч., Класс защиты IPX7, Размер 30x75x80 мм, вес 0.2 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х4
Вес, г.
378

Описание товара Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110)

Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) Bнeшний ayмyлятop Рulѕаr РВ8і c Li-Ion батареей ёмкocтью 5.1 Aч позволяет увеличить время автономной работы устройств, оснащенных разъемом microUSB, таких как цифpoвые пpицeлы Digisight Ultrа, PhotonRT, тeплoвизopы Неlіоn и других. Внешний аккумулятор может заряжаться от компьютера при помощи комплектного кабеля microUSB или от сети (сетевой адаптер USB приобретается дополнительно). Полное время заряда около 6 часов, на корпусе аккумулятора имеется индикатор заряда.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pulsar
Тип товара
Внешний аккумулятор
Особенности
Совместимость Signal RT, PhotonRT, Trail, Helion, Digisight Ultra, Digiforce RT, Крепление - планка Weaver, Напряжение сети 110-240 В, Напряжение питания 5 В, Батарея Li-Ion, 5100 мАч, Время полного заряда около 6 ч., Время работы около 20 ч., Класс защиты IPX7, Размер 30x75x80 мм, вес 0.2 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) Bнeшний ayмyлятop Рulѕаr РВ8і c Li-Ion батареей ёмкocтью 5.1 Aч позволяет увеличить время автономной работы устройств, оснащенных разъемом microUSB, таких как цифpoвые пpицeлы Digisight Ultrа, PhotonRT, тeплoвизopы Неlіоn и других. Внешний аккумулятор может заряжаться от компьютера при помощи комплектного кабеля microUSB или от сети (сетевой адаптер USB приобретается дополнительно). Полное время заряда около 6 часов, на корпусе аккумулятора имеется индикатор заряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...