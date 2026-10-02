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Штатив универсальный Микромед V-6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив универсальный Микромед V-6

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Штатив универсальный Микромед V-6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
27 560 руб.  47 790 руб. 
Начислим 538 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 354153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штатив универсальный Микромед V-6
27 560 руб. -42%
47 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Штатив
Особенности
для микроскопов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х26
Вес, кг.
23

Описание товара Штатив универсальный Микромед V-6

Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отлечается надежностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данного вида продукции.

Отзывы о товаре Штатив универсальный Микромед V-6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Штатив
Особенности
для микроскопов
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отлечается надежностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данного вида продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив универсальный Микромед V-6 – стоимость товара 27560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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