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Насадка Микромед 2* МС-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка Микромед 2* МС-2

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Насадка Микромед 2* МС-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
4 800 руб.  6 570 руб. 

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3 890 руб. 

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В наличии
Код товара: 314350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка Микромед 2* МС-2
4 800 руб. -27%
6 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
для микроскопов серии МС-2-ZOOM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Насадка Микромед 2* МС-2

Аксессуары для оптических приборов Микромед созданы для улучшения функциональности и расширения возможностей вашего оборудования. Эти аксессуары подойдут для научных исследований, учебных целей и профессионального использования. Разработанные с соблюдением высоких стандартов качества, они гарантируют надежность и долговечность при эксплуатации.

Отзывы о товаре Насадка Микромед 2* МС-2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
для микроскопов серии МС-2-ZOOM
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для оптических приборов Микромед созданы для улучшения функциональности и расширения возможностей вашего оборудования. Эти аксессуары подойдут для научных исследований, учебных целей и профессионального использования. Разработанные с соблюдением высоких стандартов качества, они гарантируют надежность и долговечность при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка Микромед 2* МС-2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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