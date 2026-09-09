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Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.)

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Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 1
Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
  • Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 1
  • Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (14 обр.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 300 руб.  2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314403
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
для использования с любым биологическим микроскопом Микромед
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.)

Набор готовых препаратов «Общая биология» (14 образцов) для проведения исследований на учебном микроскопе проходящего света. Для школьного возраста. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно.Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25?76 мм) и подходят для использования с любым микроскопом Микромед.В наборе:— пенициллин (цельный организм);— аспергилл (цельный организм);— черная плесень;— дрожжи;— хламидомонада (цельный организм);— эпидермис (кожица) лука (цельный организм);— оплодотворенная спирогира (цельный организм);— мох (продольное сечение);— дрозофила (норма);— мутация дрозофилы (бескрылая форма);— дробление яйцеклетки;— хромосомы человека;— клетка бактерии;— прорастание пыльцы (цельный организм).

Отзывы о товаре Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
для использования с любым биологическим микроскопом Микромед
Страна производитель
Россия
Описание
Набор готовых препаратов «Общая биология» (14 образцов) для проведения исследований на учебном микроскопе проходящего света. Для школьного возраста. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно.Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25?76 мм) и подходят для использования с любым микроскопом Микромед.В наборе:— пенициллин (цельный организм);— аспергилл (цельный организм);— черная плесень;— дрожжи;— хламидомонада (цельный организм);— эпидермис (кожица) лука (цельный организм);— оплодотворенная спирогира (цельный организм);— мох (продольное сечение);— дрозофила (норма);— мутация дрозофилы (бескрылая форма);— дробление яйцеклетки;— хромосомы человека;— клетка бактерии;— прорастание пыльцы (цельный организм).
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