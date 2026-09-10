Насадка Микромед 0,75* МС-2
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377893
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
увеличение рабочего расстояния панкратического объектива до 95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Насадка Микромед 0,75* МС-2
Насадка на объектив для изменения рабочего расстояния и увеличения микроскопа МС-2-ZOOM. При помощи резьбового соединения надевается на объектив микроскопа серии МС-2-ZOOM. Увеличивает рабочее расстояние панкратического объектива до 95 мм. Уменьшает увеличение объектива в 1.33 раза.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
увеличение рабочего расстояния панкратического объектива до 95 мм
Страна производитель
Китай
Насадка на объектив для изменения рабочего расстояния и увеличения микроскопа МС-2-ZOOM. При помощи резьбового соединения надевается на объектив микроскопа серии МС-2-ZOOM. Увеличивает рабочее расстояние панкратического объектива до 95 мм. Уменьшает увеличение объектива в 1.33 раза.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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