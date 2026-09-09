Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5
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Характеристики
Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5
Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 – экваториальная монтировка с компьютерным наведением, комплектующаяся мощной и устойчивой стальной треногой. Монтировка прекрасно подходит для установки средних и крупных оптических труб и может использоваться и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Она станет хорошим выбором для начинающего или опытного любителя астрономии. Благодаря модульной конструкции на монтировку можно устанавливать разные дополнительные аксессуары, например L-кронштейн. Он, в свою очередь, превратит монтировку в профессиональный астротрекер. Возможности по расширению функционала монтировки ограничиваются только вашей фантазией! Все дополнительные аксессуары приобретаются отдельно. Монтировка комплектуется системой автонаведения SynScan GOTO. Моторные приводы обеих осей обеспечивают плавный и ровный ход монтировки и при наведении, и при слежении. База компьютера включает координаты 42 000 астрономических объектов – планет, звезд, галактик, туманностей и многого другого. На любой из них монтировка способна навестись самостоятельно. Стальная тренога NEQ5 обеспечивает хорошую устойчивость. Тяжелый телескоп даже в ветреную погоду будет стоять прочно. Высота ножек треноги регулируется, есть лоток для аксессуаров.
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