Top.Mail.Ru
Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (14 обр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (14 обр.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор препаратов Микромед &quot;Анатомия и физиология&quot; (14 обр.) - фото 1
Набор препаратов Микромед &quot;Анатомия и физиология&quot; (14 обр.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
  • Набор препаратов Микромед &quot;Анатомия и физиология&quot; (14 обр.) - фото 1
  • Набор препаратов Микромед &quot;Анатомия и физиология&quot; (14 обр.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314390
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
для использования с любым биологическим микроскопом Микромед
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
202

Описание товара Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (14 обр.)

Набор готовых препаратов для проведения исследований на учебном биологическом микроскопе проходящего света. Для школьного возраста. Наборы готовых препаратов для микроскопа специально созданы для проведения самостоятельных исследований. Препараты сгруппированы в 3 набора: - ботаника и зоология, - анатомия и физиология, - общая биология. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. 14 образцов, 10 предметных стекол, покровные стекла Образцы: Костная ткань продольное сечение. Гладкие мышцы цельный организм. Нервный узел поперечное сечение. Стенки желудка сечение. Артерия сечение. Вена сечение. Сперма человека мазок. Кровь человека мазок. Кровь лягушки мазок. Легкие сечение. Срез кости. Срез кожи. Нейрон. Язык продольное сечение.

Отзывы о товаре Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (14 обр.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
для использования с любым биологическим микроскопом Микромед
Страна производитель
Китай
Описание
Набор готовых препаратов для проведения исследований на учебном биологическом микроскопе проходящего света. Для школьного возраста. Наборы готовых препаратов для микроскопа специально созданы для проведения самостоятельных исследований. Препараты сгруппированы в 3 набора: - ботаника и зоология, - анатомия и физиология, - общая биология. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. 14 образцов, 10 предметных стекол, покровные стекла Образцы: Костная ткань продольное сечение. Гладкие мышцы цельный организм. Нервный узел поперечное сечение. Стенки желудка сечение. Артерия сечение. Вена сечение. Сперма человека мазок. Кровь человека мазок. Кровь лягушки мазок. Легкие сечение. Срез кости. Срез кожи. Нейрон. Язык продольное сечение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (14 обр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...