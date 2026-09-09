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Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221284
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Описание товара Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS
Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS предназначена для установки на биологические, инструментальные и стереоскопические микроскопы. Она имеет 8-мегапиксельную матрицу и позволяет записывать ролики с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы можете выбирать кадровую частоту съемки и создавать максимально плавные видео с высокой детализацией и контрастностью. Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS пригодится при исследовании микропрепаратов или объемных образцов. С ее помощью вы сможете фотографировать интересные участки структуры, записывать на видео жизнь микроорганизмов и демонстрировать наблюдения для широкой аудитории. Цифровая камера устанавливается на место штатного окуляра, при необходимости можно использовать адаптер (в комплекте). Для подключения камеры к компьютеру используется стандартный USB-кабель, в комплект поставки включено программное обеспечение для работы с изображениями и видео. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS предназначена для установки на биологические, инструментальные и стереоскопические микроскопы. Она имеет 8-мегапиксельную матрицу и позволяет записывать ролики с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы можете выбирать кадровую частоту съемки и создавать максимально плавные видео с высокой детализацией и контрастностью. Цифровая камера Levenhuk M800 PLUS пригодится при исследовании микропрепаратов или объемных образцов. С ее помощью вы сможете фотографировать интересные участки структуры, записывать на видео жизнь микроорганизмов и демонстрировать наблюдения для широкой аудитории. Цифровая камера устанавливается на место штатного окуляра, при необходимости можно использовать адаптер (в комплекте). Для подключения камеры к компьютеру используется стандартный USB-кабель, в комплект поставки включено программное обеспечение для работы с изображениями и видео. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Камера цифровая Levenhuk M800 PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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