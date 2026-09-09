Top.Mail.Ru
Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм - фото 1
Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм - фото 1
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249786
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
140

Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм

Изучать процессы на солнечном диске можно лишь при наличии специальной защиты. Этот солнечный фильтр возможность наблюдать солнце без опасений за зрение.

Отзывы о товаре Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Описание
Изучать процессы на солнечном диске можно лишь при наличии специальной защиты. Этот солнечный фильтр возможность наблюдать солнце без опасений за зрение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 150 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...