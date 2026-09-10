Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок StarQuest и AZ-EQ Avant
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388968
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Односкоростной электропривод, Для монтировок StarQuest и AZ-EQ Avant, Порт ST4 для подключения автогида, Питание от стандартных батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
220
Описание товара Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок StarQuest и AZ-EQ Avant
Этот электропривод часовой оси Sky-Watcher разработан для использования с монтировками StarQuest и AZ-EQ Avant. Он устанавливается на ось прямого восхождения и обеспечивает плавное и точное слежение за астрономическими объектами. Возможности электропривода можно использовать и для визуальных наблюдений космоса, и для астрофотографии. Для работы электропривода требуются две батарейки типа АА, которые приобретаются отдельно.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Односкоростной электропривод, Для монтировок StarQuest и AZ-EQ Avant, Порт ST4 для подключения автогида, Питание от стандартных батареек
Страна производитель
Китай
Этот электропривод часовой оси Sky-Watcher разработан для использования с монтировками StarQuest и AZ-EQ Avant. Он устанавливается на ось прямого восхождения и обеспечивает плавное и точное слежение за астрономическими объектами. Возможности электропривода можно использовать и для визуальных наблюдений космоса, и для астрофотографии. Для работы электропривода требуются две батарейки типа АА, которые приобретаются отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировок StarQuest и AZ-EQ Avant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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