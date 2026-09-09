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Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм

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Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 1
Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 2
Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 3
Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотоадаптер
  • Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 1
  • Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 2
  • Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 3
  • Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249767
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Характеристики

Бренд
Bresser
Тип товара
Фотоадаптер
Особенности
Максимальная кратность микроскопа при фотосъемке будет равна кратности его большего объектива.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х5
Вес, г.
40

Описание товара Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм

Имеет стандартный посадочный диаметр и может быть установлен в окулярную трубку большинства современных микроскопов. Для закрепления камеры необходимо дополнительно приобрести Т2-кольцо.

Отзывы о товаре Фотоадаптер Bresser для микроскопов 23 мм




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Характеристики
Бренд
Bresser
Тип товара
Фотоадаптер
Особенности
Максимальная кратность микроскопа при фотосъемке будет равна кратности его большего объектива.
Страна производитель
Китай
Описание
Имеет стандартный посадочный диаметр и может быть установлен в окулярную трубку большинства современных микроскопов. Для закрепления камеры необходимо дополнительно приобрести Т2-кольцо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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