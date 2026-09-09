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Препаратоводитель Levenhuk MS3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Препаратоводитель Levenhuk MS3

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Препаратоводитель Levenhuk MS3 - фото 1
Препаратоводитель Levenhuk MS3 - фото 2
Препаратоводитель Levenhuk MS3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Препаратоводитель
  • Препаратоводитель Levenhuk MS3 - фото 1
  • Препаратоводитель Levenhuk MS3 - фото 2
  • Препаратоводитель Levenhuk MS3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189331
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Препаратоводитель
Особенности
совместим с микроскопами:Levenhuk 2S NG, 3S NG, 5S NG, 7S NG, Rainbow 2L PLUS, Rainbow 50L PLUS/
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х3
Вес, г.
130

Описание товара Препаратоводитель Levenhuk MS3

Препаратоводитель предназначен для перемещения микропрепаратов на предметном столике микроскопа по оси Y (вперед-назад) и по оси X (вправо-влево). С его помощью также можно определять координаты расположения наиболее интересных областей препарата.

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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Препаратоводитель
Особенности
совместим с микроскопами:Levenhuk 2S NG, 3S NG, 5S NG, 7S NG, Rainbow 2L PLUS, Rainbow 50L PLUS/
Страна производитель
Китай
Описание
Препаратоводитель предназначен для перемещения микропрепаратов на предметном столике микроскопа по оси Y (вперед-назад) и по оси X (вправо-влево). С его помощью также можно определять координаты расположения наиболее интересных областей препарата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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