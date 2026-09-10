Описание товара Камера цифровая Levenhuk MED 5 Мпикс с ЖК-экраном 9,4" для микроскопов

Цифровая камера Levenhuk MED 5 Мпикс с ЖК-экраном 9,4 с цветным сенсорным экраном, который работает на Android. По сути – это компьютер, который показывает изображение с объектива микроскопа, позволяет записывать видеоролики, снимать фотографии и сохранять их во внутренней памяти или на внешних носителях данных. И управлять этим компьютером можно всего одним касанием. Цифровая камера Levenhuk MED – это полноценная система визуализации, делающая работу в лаборатории наиболее продуктивной. Так как ход исследований показывается прямо на экране, нет нужды постоянно смотреть в окуляры – глаза смогут отдохнуть от непрерывной работы. Размер внутреннего хранилища составляет 4 ГБ. Если этого недостаточно, можно использовать флеш-накопители и стандартные карты памяти microSD. Такой богатый выбор позволяет записывать фото и видео в самом высоком качестве, не беспокоясь о свободном месте для хранения данных. Возможностей камеры хватает для записи в качестве 1080p, поэтому снимки можно использовать для профессиональной деятельности – четкость и контрастность изображения находятся на высоком уровне. Управлять камерой можно прямо с сенсорного экрана – необходимое программное обеспечение уже установлено. Кроме того, к камере можно подключать дополнительные устройства: наушники, внешние мониторы и телевизоры, компьютерные мыши и другие. С помощью установленного ПО можно корректировать размер, яркость, контрастность, гамму, резкость и насыщенность изображения, менять время выдержки и баланс белого, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения). Кроме того, программа позволяет проводить анализ частиц. Стандартный посадочный диаметр в 23,2 мм позволяет использовать камеру с большинством современных микроскопов. Устанавливайте камеру только в модели, в которых есть отдельная окулярная трубка, расположенная вертикально, так как при наклонном размещении камера может опрокинуться. А это, в свою очередь, может привести к повреждению ЖК-экрана или микроскопа. Для установки камеры на окулярную трубку требуется крепление-адаптер (нет в комплекте). Для работы камеры требуется подключение к сети переменного тока. Комплект поставки: Цифровая камера с ЖК-экраном, Сетевой шнур для питания камеры, Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.