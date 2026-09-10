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Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon

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Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 1
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 2
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 3
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 4
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 5
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 6
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 7
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 8
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 9
Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 1
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 2
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 3
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 4
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 5
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 6
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 7
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 8
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 9
  • Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366586
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
77
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
16
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
2

Описание товара Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon

Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Важные особенности: Сверхширокое фокусное расстояние 11-16 мм. Идеален для съёмки пейзажей, интерьера, ночной съёмки и групповых снимков. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8. Высокие результаты в условиях слабой освещённости, контроль за глубиной резкости и съёмка в ручном режиме. Выдающиеся оптические характеристики. Резкость от края до края, снижены блики и зайцы, великолепный контраст. Внутренняя фокусировка. Не вызывает изменения баланса веса при съёмке и не затрудняет использование циркулярных светофильтров. Водоотталкивающее покрытие. Легко протирать и обслуживать переднюю линзу объектива. Механизм Focus Clutch. Переключение режимов фокусировки вслепую благодаря механизму Focus Clutch позволит вести съёмку, не отвлекаясь от сюжета.

Отзывы о товаре Объектив Tokina atx-i 11-16 F2.8 CF Canon




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Canon EF
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
77
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
16
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Стабилизатор изображения
нет
Развернуть
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Важные особенности: Сверхширокое фокусное расстояние 11-16 мм. Идеален для съёмки пейзажей, интерьера, ночной съёмки и групповых снимков. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8. Высокие результаты в условиях слабой освещённости, контроль за глубиной резкости и съёмка в ручном режиме. Выдающиеся оптические характеристики. Резкость от края до края, снижены блики и зайцы, великолепный контраст. Внутренняя фокусировка. Не вызывает изменения баланса веса при съёмке и не затрудняет использование циркулярных светофильтров. Водоотталкивающее покрытие. Легко протирать и обслуживать переднюю линзу объектива. Механизм Focus Clutch. Переключение режимов фокусировки вслепую благодаря механизму Focus Clutch позволит вести съёмку, не отвлекаясь от сюжета.
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Отзывы


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