Top.Mail.Ru
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 1
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 2
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 3
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 4
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 5
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 6
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 7
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 8
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 9
Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 1
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 2
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 3
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 4
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 5
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 6
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 7
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 8
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 9
  • Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366577
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Байонет
Nikon F
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
72
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/1.4
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/16
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
50
Тип объектива
стандартный
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
3

Описание товара Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon

Tokina opera 50mm F1.4 FF - дебютный объектив Tokina в новой серии opera для высокопроизводительных полнокадровых зеркальных фотокамер. Объектив разработан с использованием последних достижений Tokina в области оптической техники и дизайна. Благодаря усовершенствованным функциям, таким как кольцевые ультразвуковые моторы для быстрой и бесшумной работы, новой технологии просветления ELR и усовершенствованной технологии герметизации, новый объектив Tokina opera 50mm F1.4 FF станет идеальным для множества ситуаций. Для эффективного подавления хроматических аберраций и получения чётких изображений от края до края на всех положениях диафрагмы оптическая конструкция Tokina opera 50mm F1.4 FF включает в себя 3 стеклянных элемента с низкой дисперсией (SD) и один асферический стеклянный элемент в задней фокусированной группе. Объектив имеет 9-лопастную круглую диафрагму для естественного красивого боке. Tokina также включает электрическую диафрагму, учитывающая специфику Nikon. Быстрая и тихая автофокусировка в сочетании с превосходными оптическими характеристиками при любых значениях диафрагмы и точках фокусировки позволит использовать объектив для различных фотографических жанров и сцен. В объективе используются последние достижения в области пыленепроницаемости и герметизации для 8 наиболее уязвимых для проникновения пыли и воды областей конструкции объектива. В сочетании с защитой самой камеры, объектив не подведёт даже в неблагоприятных погодных условиях. Направление вращения кольца фокусировки соответствует направлениям вращения оригинальных объективов Nikon и Canon. Для обеспечения быстрой и точной автофокусировки Tokina opera 50mm F1.4 FF оснащена высокоскоростным ультразвуковым мотором в форме кольца, что обеспечивает почти бесшумную работу. Это дает фотографам и кинематографистам ценный инструмент, когда скорость и тишина являются критическими условиями. Бленда BH-726, входящая в комплект Tokina opera 50mm F1.4 FF, имеет специальное окошко для возможности вращения циркулярного фильтра.

Отзывы о товаре Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Байонет
Nikon F
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
72
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/1.4
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/16
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
50
Тип объектива
стандартный
Ультразвуковой привод
да
Развернуть
Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina opera 50mm F1.4 FF - дебютный объектив Tokina в новой серии opera для высокопроизводительных полнокадровых зеркальных фотокамер. Объектив разработан с использованием последних достижений Tokina в области оптической техники и дизайна. Благодаря усовершенствованным функциям, таким как кольцевые ультразвуковые моторы для быстрой и бесшумной работы, новой технологии просветления ELR и усовершенствованной технологии герметизации, новый объектив Tokina opera 50mm F1.4 FF станет идеальным для множества ситуаций. Для эффективного подавления хроматических аберраций и получения чётких изображений от края до края на всех положениях диафрагмы оптическая конструкция Tokina opera 50mm F1.4 FF включает в себя 3 стеклянных элемента с низкой дисперсией (SD) и один асферический стеклянный элемент в задней фокусированной группе. Объектив имеет 9-лопастную круглую диафрагму для естественного красивого боке. Tokina также включает электрическую диафрагму, учитывающая специфику Nikon. Быстрая и тихая автофокусировка в сочетании с превосходными оптическими характеристиками при любых значениях диафрагмы и точках фокусировки позволит использовать объектив для различных фотографических жанров и сцен. В объективе используются последние достижения в области пыленепроницаемости и герметизации для 8 наиболее уязвимых для проникновения пыли и воды областей конструкции объектива. В сочетании с защитой самой камеры, объектив не подведёт даже в неблагоприятных погодных условиях. Направление вращения кольца фокусировки соответствует направлениям вращения оригинальных объективов Nikon и Canon. Для обеспечения быстрой и точной автофокусировки Tokina opera 50mm F1.4 FF оснащена высокоскоростным ультразвуковым мотором в форме кольца, что обеспечивает почти бесшумную работу. Это дает фотографам и кинематографистам ценный инструмент, когда скорость и тишина являются критическими условиями. Бленда BH-726, входящая в комплект Tokina opera 50mm F1.4 FF, имеет специальное окошко для возможности вращения циркулярного фильтра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Nikon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...