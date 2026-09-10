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Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386522
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Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
50
Тип объектива
стандартный
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, г.
950
Описание товара Объектив Tokina Opera 50mm F1.4 FF AF для Canon
Tokina opera 50mm F1.4 FF - дебютный объектив Tokina в новой серии opera для высокопроизводительных полнокадровых зеркальных фотокамер. Объектив разработан с использованием последних достижений Tokina в области оптической техники и дизайна. Благодаря усовершенствованным функциям, таким как кольцевые ультразвуковые моторы для быстрой и бесшумной работы, новой технологии просветления ELR и усовершенствованной технологии герметизации, новый объектив Tokina opera 50mm F1.4 FF станет идеальным для множества ситуаций. Для эффективного подавления хроматических аберраций и получения чётких изображений от края до края на всех положениях диафрагмы оптическая конструкция Tokina opera 50mm F1.4 FF включает в себя 3 стеклянных элемента с низкой дисперсией (SD) и один асферический стеклянный элемент в задней фокусированной группе. Объектив имеет 9-лопастную круглую диафрагму для естественного красивого боке. Tokina также включает электрическую диафрагму, учитывающая специфику Nikon. Быстрая и тихая автофокусировка в сочетании с превосходными оптическими характеристиками при любых значениях диафрагмы и точках фокусировки позволит использовать объектив для различных фотографических жанров и сцен. В объективе используются последние достижения в области пыленепроницаемости и герметизации для 8 наиболее уязвимых для проникновения пыли и воды областей конструкции объектива. В сочетании с защитой самой камеры, объектив не подведёт даже в неблагоприятных погодных условиях. Направление вращения кольца фокусировки соответствует направлениям вращения оригинальных объективов Nikon и Canon. Для обеспечения быстрой и точной автофокусировки Tokina opera 50mm F1.4 FF оснащена высокоскоростным ультразвуковым мотором в форме кольца, что обеспечивает почти бесшумную работу. Это дает фотографам и кинематографистам ценный инструмент, когда скорость и тишина являются критическими условиями. Бленда BH-726, входящая в комплект Tokina opera 50mm F1.4 FF, имеет специальное окошко для возможности вращения циркулярного фильтра.
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
50
Тип объектива
стандартный
Ультразвуковой привод
да
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Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina opera 50mm F1.4 FF - дебютный объектив Tokina в новой серии opera для высокопроизводительных полнокадровых зеркальных фотокамер. Объектив разработан с использованием последних достижений Tokina в области оптической техники и дизайна. Благодаря усовершенствованным функциям, таким как кольцевые ультразвуковые моторы для быстрой и бесшумной работы, новой технологии просветления ELR и усовершенствованной технологии герметизации, новый объектив Tokina opera 50mm F1.4 FF станет идеальным для множества ситуаций. Для эффективного подавления хроматических аберраций и получения чётких изображений от края до края на всех положениях диафрагмы оптическая конструкция Tokina opera 50mm F1.4 FF включает в себя 3 стеклянных элемента с низкой дисперсией (SD) и один асферический стеклянный элемент в задней фокусированной группе. Объектив имеет 9-лопастную круглую диафрагму для естественного красивого боке. Tokina также включает электрическую диафрагму, учитывающая специфику Nikon. Быстрая и тихая автофокусировка в сочетании с превосходными оптическими характеристиками при любых значениях диафрагмы и точках фокусировки позволит использовать объектив для различных фотографических жанров и сцен. В объективе используются последние достижения в области пыленепроницаемости и герметизации для 8 наиболее уязвимых для проникновения пыли и воды областей конструкции объектива. В сочетании с защитой самой камеры, объектив не подведёт даже в неблагоприятных погодных условиях. Направление вращения кольца фокусировки соответствует направлениям вращения оригинальных объективов Nikon и Canon. Для обеспечения быстрой и точной автофокусировки Tokina opera 50mm F1.4 FF оснащена высокоскоростным ультразвуковым мотором в форме кольца, что обеспечивает почти бесшумную работу. Это дает фотографам и кинематографистам ценный инструмент, когда скорость и тишина являются критическими условиями. Бленда BH-726, входящая в комплект Tokina opera 50mm F1.4 FF, имеет специальное окошко для возможности вращения циркулярного фильтра.
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