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Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366605
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Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Тип объектива
широкоугольный Zoom
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
2
Описание товара Объектив Tokina atx-i 11-20 F2.8 CF Canon
Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Это единственный широкоугольный зум-объектив в своём классе с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний. Фокусное расстояние 11-20mm покрывает эквивалентный угол обзора полнокадровых широкоугольных объективов с постоянными фокусными расстояниями 18mm, 21mm, 24mm и 28mm, делая его привлекательным для покупки после зума со стандартными фокусными расстояниями или даже в качестве первого объектива. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию трёх асферических стеклянных элементов и трёх стеклянных элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения света на всех фокусных расстояний. Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива. Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF для Nikon F имеет бесшумный мотор фокусировки в сочетании с точным GMR-датчиком, что позволяет объективу фокусироваться на камерах Nikon, не имеющих собственного механизма фокусировки.
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
11
Тип объектива
широкоугольный Zoom
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Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF (CF означает кроп-фрейм) - это сверхширокоугольный зум-объектив для камер DLSR с сенсором APS-C. Это единственный широкоугольный зум-объектив в своём классе с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний. Фокусное расстояние 11-20mm покрывает эквивалентный угол обзора полнокадровых широкоугольных объективов с постоянными фокусными расстояниями 18mm, 21mm, 24mm и 28mm, делая его привлекательным для покупки после зума со стандартными фокусными расстояниями или даже в качестве первого объектива. Постоянная максимальная диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний обеспечивает великолепные результаты даже в условиях слабой освещённости и предлагает широкие возможности для управления глубиной резкости. Благодаря оптимальному балансу веса и размера, с объективом легко вести съёмку в ручном режиме фокусировки. Выдающиеся оптические характеристики объектива достигаются благодаря использованию трёх асферических стеклянных элементов и трёх стеклянных элементов со сверхнизкой дисперсией, которые минимизируют искажения и исправляют сферические аберрации и астигматизм по всей области изображения. Особенное внимание инженеры уделили проблеме падения света на всех фокусных расстояний. Антибликовое многослойное просветление улучшает светопропускание и сводит к минимуму отражения, а водоотталкивающее покрытие облегчает уход за передней линзой объектива. Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF для Nikon F имеет бесшумный мотор фокусировки в сочетании с точным GMR-датчиком, что позволяет объективу фокусироваться на камерах Nikon, не имеющих собственного механизма фокусировки.
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