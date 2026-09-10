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Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366602
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Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
10
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
рыбий глаз
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
3
Описание товара Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye NON HOOD C/AF (10-17mm) для Canon
Tokina AT-X 107 DX NH Fisheye (10-17mm f/3.5-4.5) является зум-объективом типа рыбий глаз, который даёт фотографу 180° поля зрения со специфичным искажением, называемым эффектом рыбий глаз. Это гораздо шире, чем может увидеть человеческий глаз. Объектив Tokina AT-X 107 DX NH отличается от Tokina AT-X 107 DX только тем, что убрана встроенная бленда, благодаря чему создается еще более широкая зона снимка и покрытие сенсора полнокадровой матрицы в камерах. Объектив позволяет совершенно по-новому подойти к передаче любой экспозиции, от уличных сцен до красивых природных панорам. С помощью такого объектива фотограф откроет новое измерение своей фотографии. Передняя линза объектива имеет просветление WR или водоотталкивающее оптическое покрытие стекла. Данное просветление позволяет гораздо проще оттереть следы, например, от капель воды или отпечатки пальцев по сравнению с объективами со стандартным многослойным просветлением. Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку.
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
10
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
рыбий глаз
Ультразвуковой привод
да
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Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina AT-X 107 DX NH Fisheye (10-17mm f/3.5-4.5) является зум-объективом типа рыбий глаз, который даёт фотографу 180° поля зрения со специфичным искажением, называемым эффектом рыбий глаз. Это гораздо шире, чем может увидеть человеческий глаз. Объектив Tokina AT-X 107 DX NH отличается от Tokina AT-X 107 DX только тем, что убрана встроенная бленда, благодаря чему создается еще более широкая зона снимка и покрытие сенсора полнокадровой матрицы в камерах. Объектив позволяет совершенно по-новому подойти к передаче любой экспозиции, от уличных сцен до красивых природных панорам. С помощью такого объектива фотограф откроет новое измерение своей фотографии. Передняя линза объектива имеет просветление WR или водоотталкивающее оптическое покрытие стекла. Данное просветление позволяет гораздо проще оттереть следы, например, от капель воды или отпечатки пальцев по сравнению с объективами со стандартным многослойным просветлением. Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку.
Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye NON HOOD C/AF (10-17mm) для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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