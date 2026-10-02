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Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X

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Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 1
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 2
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 3
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 4
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 5
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 6
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 7
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 1
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 2
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 3
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 4
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 5
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 6
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 7
  • Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
25 230 руб.  26 370 руб. 
Начислим 404 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X
25 230 руб. -4%
26 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samyang
Тип товара
Объектив
Автофокус
нет
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Fujifilm X
Внутренняя фокусировка
нет
Диаметр фильтра
58
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
F1.5
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
F1.5
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
21
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
21
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
широкоугольный
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
постоянное
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
500

Описание товара Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X

Широкоугольный объектив Samyang MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS разработан специально для без-зеркальных камер с сенсором формата APS-C и менее. Объектив обеспечивает угол поля зрения 69.3° на камерах с сенсором APS-C. Высокая светосила f/1.4 позволяет проводить съемку в условиях плохой освещенности и эффективно управлять глубиной резкости. Объектив специально адаптирован для видео-съемки: кольца фокусировки и установки диафрагмы имеют стандартную резьбу с модулем 0.8мм, что позволяет использовать этот объектив с системами фоллоу-фокус. Регулировка диафрагмы осуществляется плавно, без щелчков, что особенно важно при видеосъемке. Шкалы фокусировки, диафрагмы и глубины резкости нанесены на боковой поверхности объектива для облегчения работы ассистента оператора (Focus puller), обычно находящегося сбоку от камеры. Оптическая схема объектива включает 8 элементов в 7 группах, а использование элемента со сверхнизкой дисперсией и трех асферических, обеспечивает резкое изображение с минимальными искажениями и аберрациями по всему полю и при съемке с любых расстояний. Диафрагма объектива состоит из 9 лепестков скругленной формы и обеспечивает красивое «боке». Передние элементы объектива остаются неподвижными при фокусировке, что облегчает использование поляризационных фильтров. На все оптические поверхности нанесено просветление UMC исключающее блики и засветки и обеспечивающее правильную цветопередачу

Отзывы о товаре Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X




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Характеристики
Бренд
Samyang
Тип товара
Объектив
Автофокус
нет
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Fujifilm X
Внутренняя фокусировка
нет
Диаметр фильтра
58
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
F1.5
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
F1.5
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
21
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
21
Стабилизатор изображения
нет
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Тип объектива
широкоугольный
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
постоянное
Описание
Широкоугольный объектив Samyang MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS разработан специально для без-зеркальных камер с сенсором формата APS-C и менее. Объектив обеспечивает угол поля зрения 69.3° на камерах с сенсором APS-C. Высокая светосила f/1.4 позволяет проводить съемку в условиях плохой освещенности и эффективно управлять глубиной резкости. Объектив специально адаптирован для видео-съемки: кольца фокусировки и установки диафрагмы имеют стандартную резьбу с модулем 0.8мм, что позволяет использовать этот объектив с системами фоллоу-фокус. Регулировка диафрагмы осуществляется плавно, без щелчков, что особенно важно при видеосъемке. Шкалы фокусировки, диафрагмы и глубины резкости нанесены на боковой поверхности объектива для облегчения работы ассистента оператора (Focus puller), обычно находящегося сбоку от камеры. Оптическая схема объектива включает 8 элементов в 7 группах, а использование элемента со сверхнизкой дисперсией и трех асферических, обеспечивает резкое изображение с минимальными искажениями и аберрациями по всему полю и при съемке с любых расстояний. Диафрагма объектива состоит из 9 лепестков скругленной формы и обеспечивает красивое «боке». Передние элементы объектива остаются неподвижными при фокусировке, что облегчает использование поляризационных фильтров. На все оптические поверхности нанесено просветление UMC исключающее блики и засветки и обеспечивающее правильную цветопередачу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - стоимость товара 25230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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