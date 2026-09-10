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Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony

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Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 1
Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 2
Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 3
Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 4
Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 1
  • Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 2
  • Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 3
  • Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 4
  • Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366582
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Байонет
Sony E
Диаметр фильтра
55
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/32
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
100
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
100
Тип объектива
макрообъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
3

Описание товара Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony

Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO предназначен для съёмки портретов, пейзажей или предметов на очень близком расстоянии, позволяя видеть детали, которые скрыты от человеческого глаза. Это макрообъектив с постоянным фокусным расстоянием для беззеркальных камер с креплением Sony E-mount. Объектив обеспечивает масштаб 1:1 с расстояния 30 см. Благодаря своим макро-свойствам объектив обладает чрезвычайно высоким разрешением с низким уровнем искажений без потерь света. Диафрагма f/2.8 обеспечивает отличные характеристики в условиях низкой освещенности. Красивое мягкое боке делает этот объектив идеальным инструментом для макросъёмки, портретов, пейзажей, репродукции картин, коммерческой и повседневной съёмки. Оптическая конструкция Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO обеспечивает естественную цветопередачу с высоким разрешением по всему кадру с чрезвычайно низкими искажениями без потери света и хроматических аберраций. Мультипросветление оптических элементов эффективно подавляет блики и ореолы. Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO отлично подходит для съёмки портретов. Благодаря большой диафрагме и макро-свойствам, объектив создаёт великолепно мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние достаточно короткое, что позволяет легко и естественно общаться с моделью. Это в сочетании с большой диафрагмой f/2.8 позволяет использовать объектив в самых разных условиях съёмки, как в помещении, так и на улице. Объектив передаёт на камеру данные диафрагмы, фокусного расстояния и др. важную информацию, что делает его полностью совместимым с функциями помощника ручной фокусировки на камерах Sony серии A7.

Отзывы о товаре Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Байонет
Sony E
Диаметр фильтра
55
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/32
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
100
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
100
Тип объектива
макрообъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO предназначен для съёмки портретов, пейзажей или предметов на очень близком расстоянии, позволяя видеть детали, которые скрыты от человеческого глаза. Это макрообъектив с постоянным фокусным расстоянием для беззеркальных камер с креплением Sony E-mount. Объектив обеспечивает масштаб 1:1 с расстояния 30 см. Благодаря своим макро-свойствам объектив обладает чрезвычайно высоким разрешением с низким уровнем искажений без потерь света. Диафрагма f/2.8 обеспечивает отличные характеристики в условиях низкой освещенности. Красивое мягкое боке делает этот объектив идеальным инструментом для макросъёмки, портретов, пейзажей, репродукции картин, коммерческой и повседневной съёмки. Оптическая конструкция Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO обеспечивает естественную цветопередачу с высоким разрешением по всему кадру с чрезвычайно низкими искажениями без потери света и хроматических аберраций. Мультипросветление оптических элементов эффективно подавляет блики и ореолы. Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO отлично подходит для съёмки портретов. Благодаря большой диафрагме и макро-свойствам, объектив создаёт великолепно мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние достаточно короткое, что позволяет легко и естественно общаться с моделью. Это в сочетании с большой диафрагмой f/2.8 позволяет использовать объектив в самых разных условиях съёмки, как в помещении, так и на улице. Объектив передаёт на камеру данные диафрагмы, фокусного расстояния и др. важную информацию, что делает его полностью совместимым с функциями помощника ручной фокусировки на камерах Sony серии A7.
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Отзывы


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