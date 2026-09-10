Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony
Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO предназначен для съёмки портретов, пейзажей или предметов на очень близком расстоянии, позволяя видеть детали, которые скрыты от человеческого глаза. Это макрообъектив с постоянным фокусным расстоянием для беззеркальных камер с креплением Sony E-mount. Объектив обеспечивает масштаб 1:1 с расстояния 30 см. Благодаря своим макро-свойствам объектив обладает чрезвычайно высоким разрешением с низким уровнем искажений без потерь света. Диафрагма f/2.8 обеспечивает отличные характеристики в условиях низкой освещенности. Красивое мягкое боке делает этот объектив идеальным инструментом для макросъёмки, портретов, пейзажей, репродукции картин, коммерческой и повседневной съёмки. Оптическая конструкция Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO обеспечивает естественную цветопередачу с высоким разрешением по всему кадру с чрезвычайно низкими искажениями без потери света и хроматических аберраций. Мультипросветление оптических элементов эффективно подавляет блики и ореолы. Tokina F?RIN 100mm F2.8 FE MACRO отлично подходит для съёмки портретов. Благодаря большой диафрагме и макро-свойствам, объектив создаёт великолепно мягкое боке как на заднем, так и на переднем плане. Фокусное расстояние достаточно короткое, что позволяет легко и естественно общаться с моделью. Это в сочетании с большой диафрагмой f/2.8 позволяет использовать объектив в самых разных условиях съёмки, как в помещении, так и на улице. Объектив передаёт на камеру данные диафрагмы, фокусного расстояния и др. важную информацию, что делает его полностью совместимым с функциями помощника ручной фокусировки на камерах Sony серии A7.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Отзывы о товаре Объектив Tokina FIRIN 100mm F2.8 FE Macro для Sony