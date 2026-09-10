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Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05)

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Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 1
Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 2
Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 3
Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт ДУ
  • Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 1
  • Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 2
  • Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 3
  • Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362057
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Пульт ДУ
Нагрузка
1.1 кг
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х3
Вес, г.
300

Описание товара Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05)

Новый пульт управления оснащен встроенным модулем датчика движения и позволяет точно управлять движением стабилизатора и менять настройки параметров в реальном времени.

Отзывы о товаре Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Пульт ДУ
Нагрузка
1.1 кг
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Новый пульт управления оснащен встроенным модулем датчика движения и позволяет точно управлять движением стабилизатора и менять настройки параметров в реальном времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пульт управления Zhiyun беспроводной TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (COB05) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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