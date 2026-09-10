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Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP

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Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP - фото 1
Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP - фото 2
Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка
  • Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP - фото 1
  • Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP - фото 2
  • Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385148
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка
Нагрузка
до 5 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP

Площадка клетки для камеры 15 мм – регулируемое по высоте основание, используемое для установки направляющих рельсов диаметром 15 мм (продаются отдельно, например, Manfrotto MVA520W-1) на корректном расстоянии от центра объектива камеры. При использовании с рельсами она позволяет монтировать аксессуары, такие как фоллоу фокус (MVA511FF), опора для объектива (MVA514W), компедиум, серводвигатели и многое другое. Площадка подходит для клеток Camera Cage Small (MVCCS) и Medium (MVCCM). Она также совместима с большой моделью (MVCCL).

Отзывы о товаре Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка
Нагрузка
до 5 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Площадка клетки для камеры 15 мм – регулируемое по высоте основание, используемое для установки направляющих рельсов диаметром 15 мм (продаются отдельно, например, Manfrotto MVA520W-1) на корректном расстоянии от центра объектива камеры. При использовании с рельсами она позволяет монтировать аксессуары, такие как фоллоу фокус (MVA511FF), опора для объектива (MVA514W), компедиум, серводвигатели и многое другое. Площадка подходит для клеток Camera Cage Small (MVCCS) и Medium (MVCCM). Она также совместима с большой моделью (MVCCL).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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