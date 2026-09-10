Top.Mail.Ru
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 1
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 2
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 3
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 4
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 5
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 6
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 7
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 8
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 9
Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 1
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 2
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 3
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 4
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 5
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 6
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 7
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 8
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 9
  • Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362093
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х11
Вес, кг.
1

Описание товара Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110

Представляем стабилизатор Zhiyun Weebill S для зеркальных и беззеркальных камер. Weebill S сочетает богатый функционал и компактный размер. С небольшим, легким новым стабилизатором управление съемкой будет еще проще благодаря работе в режиме подвеса. Стабилизатор Weebill S расширяет возможности кино- и видео операторов, благодаря обновленному алгоритму управления, более мощным моторам, интеллектуальной системе управления ViaTouch 2.0, а также возможности передачи изображений на смартфон с минимальной задержкой.

Отзывы о товаре Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем стабилизатор Zhiyun Weebill S для зеркальных и беззеркальных камер. Weebill S сочетает богатый функционал и компактный размер. С небольшим, легким новым стабилизатором управление съемкой будет еще проще благодаря работе в режиме подвеса. Стабилизатор Weebill S расширяет возможности кино- и видео операторов, благодаря обновленному алгоритму управления, более мощным моторам, интеллектуальной системе управления ViaTouch 2.0, а также возможности передачи изображений на смартфон с минимальной задержкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...