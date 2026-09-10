Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х11
Вес, кг.
1
Описание товара Стабилизатор Zhiyun Weebill S для фотокамеры CR110
Представляем стабилизатор Zhiyun Weebill S для зеркальных и беззеркальных камер. Weebill S сочетает богатый функционал и компактный размер. С небольшим, легким новым стабилизатором управление съемкой будет еще проще благодаря работе в режиме подвеса. Стабилизатор Weebill S расширяет возможности кино- и видео операторов, благодаря обновленному алгоритму управления, более мощным моторам, интеллектуальной системе управления ViaTouch 2.0, а также возможности передачи изображений на смартфон с минимальной задержкой.
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Представляем стабилизатор Zhiyun Weebill S для зеркальных и беззеркальных камер. Weebill S сочетает богатый функционал и компактный размер. С небольшим, легким новым стабилизатором управление съемкой будет еще проще благодаря работе в режиме подвеса. Стабилизатор Weebill S расширяет возможности кино- и видео операторов, благодаря обновленному алгоритму управления, более мощным моторам, интеллектуальной системе управления ViaTouch 2.0, а также возможности передачи изображений на смартфон с минимальной задержкой.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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