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Кабель подключения Zhiyun GoPro Charge Cable (Type-C, middle) (ZW-Type-C-002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель подключения Zhiyun GoPro Charge Cable (Type-C, middle) (ZW-Type-C-002)

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Кабель подключения Zhiyun GoPro Charge Cable (Type-C, middle) (ZW-Type-C-002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362075
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Кабель
Габаритные размеры, см
Длина - 15.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
300

Описание товара Кабель подключения Zhiyun GoPro Charge Cable (Type-C, middle) (ZW-Type-C-002)

Оригинальный кабель служит для подключения камер мобильных телефонов к питанию от стабилизатора модели Smooth 3, Smooth 4. Он максимально продлит время съемки при совместной работе.

Отзывы о товаре Кабель подключения Zhiyun GoPro Charge Cable (Type-C, middle) (ZW-Type-C-002)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Кабель
Габаритные размеры, см
Длина - 15.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный кабель служит для подключения камер мобильных телефонов к питанию от стабилизатора модели Smooth 3, Smooth 4. Он максимально продлит время съемки при совместной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель подключения Zhiyun GoPro Charge Cable (Type-C, middle) (ZW-Type-C-002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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