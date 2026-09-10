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Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01)

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Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) - фото 1
Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) - фото 2
Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка
Количество осей стабилизации
1
  • Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) - фото 1
  • Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) - фото 2
  • Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362067
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Площадка
Совместимость с ОС
CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB
Аккумулятор
нет
Количество осей стабилизации
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01)

Оригинальная быстросъемная платформа Zhiyun TransMount совместима со стабилизаторами CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB, служит для фиксации зеркальной камеры на ремне или лямке рюкзака оператора, в то время, когда стедикам временно не используется. Камера легко и быстро устанавливается на платформу с помощью быстросъемной пластины Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию стедикамов. Быстросъемная платформа Zhiyun TransMount позволит закрепить зеркальную камеру на ремне или лямке рюкзака, в то время, когда оператор не работает со стабилизатором. Таким образом, камера всегда под рукой и готова к съемке. Платформа разработана для моделей стабилизаторов Zhiyun CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB. Она совместима с быстросъемной пластиной Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию указанных стедикамов. При необходимости камеру легко можно переставлять между стабилизатором и местом, где закреплена платформа TransMount.

Отзывы о товаре Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Площадка
Совместимость с ОС
CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB
Аккумулятор
нет
Количество осей стабилизации
1
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная быстросъемная платформа Zhiyun TransMount совместима со стабилизаторами CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB, служит для фиксации зеркальной камеры на ремне или лямке рюкзака оператора, в то время, когда стедикам временно не используется. Камера легко и быстро устанавливается на платформу с помощью быстросъемной пластины Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию стедикамов. Быстросъемная платформа Zhiyun TransMount позволит закрепить зеркальную камеру на ремне или лямке рюкзака, в то время, когда оператор не работает со стабилизатором. Таким образом, камера всегда под рукой и готова к съемке. Платформа разработана для моделей стабилизаторов Zhiyun CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB. Она совместима с быстросъемной пластиной Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию указанных стедикамов. При необходимости камеру легко можно переставлять между стабилизатором и местом, где закреплена платформа TransMount.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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