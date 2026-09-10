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Характеристики
Тип товара
Площадка
Количество осей стабилизации
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362067
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Описание товара Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01)
Оригинальная быстросъемная платформа Zhiyun TransMount совместима со стабилизаторами CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB, служит для фиксации зеркальной камеры на ремне или лямке рюкзака оператора, в то время, когда стедикам временно не используется. Камера легко и быстро устанавливается на платформу с помощью быстросъемной пластины Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию стедикамов. Быстросъемная платформа Zhiyun TransMount позволит закрепить зеркальную камеру на ремне или лямке рюкзака, в то время, когда оператор не работает со стабилизатором. Таким образом, камера всегда под рукой и готова к съемке. Платформа разработана для моделей стабилизаторов Zhiyun CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB. Она совместима с быстросъемной пластиной Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию указанных стедикамов. При необходимости камеру легко можно переставлять между стабилизатором и местом, где закреплена платформа TransMount.
Оригинальная быстросъемная платформа Zhiyun TransMount совместима со стабилизаторами CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB, служит для фиксации зеркальной камеры на ремне или лямке рюкзака оператора, в то время, когда стедикам временно не используется. Камера легко и быстро устанавливается на платформу с помощью быстросъемной пластины Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию стедикамов. Быстросъемная платформа Zhiyun TransMount позволит закрепить зеркальную камеру на ремне или лямке рюкзака, в то время, когда оператор не работает со стабилизатором. Таким образом, камера всегда под рукой и готова к съемке. Платформа разработана для моделей стабилизаторов Zhiyun CRANE 2, CRANE 3 LAB, WEEBILL LAB. Она совместима с быстросъемной пластиной Manfrotto/Arca-Swiss, которая входит в комплектацию указанных стедикамов. При необходимости камеру легко можно переставлять между стабилизатором и местом, где закреплена платформа TransMount.
Площадка Zhiyun TransMount быстросъемная для CRANE 3/WEEBILL/Crane 2 (C000082E, EX1D01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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