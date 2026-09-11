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Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов

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Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 1
Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 2
Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 3
Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 4
Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 5
Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 6
Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
  • Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 1
  • Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 2
  • Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 3
  • Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 4
  • Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 5
  • Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 6
  • Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496524
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Габаритные размеры, см
27,5x4x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
500

Описание товара Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов

Это компактный, портативный и легкий аксессуар, улучшающий качество съемки, привнося гибкость и универсальность в рабочий процесс. Удлинитель быстро и легко крепится к стабилизатору и позволяет исследовать более широкий диапазон перспектив и творческих углов. Он совместим с большинством стабилизаторов, имеющихся на рынке, благодаря ?-дюймовому резьбовому штифту и резьбовым отверстиям в верхней и нижней части рукоятки.

Отзывы о товаре Карбоновая ручка удлинитель Manfrotto MVGEXT для стабилизаторов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Габаритные размеры, см
27,5x4x4
Страна производитель
Китай
Описание
Это компактный, портативный и легкий аксессуар, улучшающий качество съемки, привнося гибкость и универсальность в рабочий процесс. Удлинитель быстро и легко крепится к стабилизатору и позволяет исследовать более широкий диапазон перспектив и творческих углов. Он совместим с большинством стабилизаторов, имеющихся на рынке, благодаря ?-дюймовому резьбовому штифту и резьбовым отверстиям в верхней и нижней части рукоятки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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