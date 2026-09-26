Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
0 — 360 °
Регулировка наклона
0 — 305 °
Регулировка крена
0 — 314 °
Складная конструкция
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
0 — 360 °
Регулировка наклона
0 — 305 °
Регулировка крена
0 — 314 °
Складная конструкция
нет
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
1150
Макс. время работы от аккумулятора
7.5
Габаритные размеры, мм
28.42x16.35x7.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
370
Описание товара Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo
Crane-M3S от Zhiyun объединяет портативность, мощные моторы и универсальность, делая его идеальным выбором для профессионалов. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивают удобство использования, а встроенный источник света позволяет снимать в любых условиях без дополнительного оборудования. Crane-M3S использует переработанную конструкцию фиксаторов осей для повышения удобства использования. Теперь фиксация осей стала еще более надежной и простой.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
0 — 360 °
Регулировка наклона
0 — 305 °
Регулировка крена
0 — 314 °
Складная конструкция
нет
Питание
аккумулятор
Развернуть
Аккумулятор, мАч
1150
Макс. время работы от аккумулятора
7.5
Габаритные размеры, мм
28.42x16.35x7.45
Страна производитель
Китай
Crane-M3S от Zhiyun объединяет портативность, мощные моторы и универсальность, делая его идеальным выбором для профессионалов. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивают удобство использования, а встроенный источник света позволяет снимать в любых условиях без дополнительного оборудования. Crane-M3S использует переработанную конструкцию фиксаторов осей для повышения удобства использования. Теперь фиксация осей стала еще более надежной и простой.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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