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Площадка держатель Zhiyun для TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (EX1B04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Площадка держатель Zhiyun для TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (EX1B04)

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Площадка держатель Zhiyun для TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (EX1B04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка
Количество осей стабилизации
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362063
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Площадка
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
нет
Количество осей стабилизации
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Площадка держатель Zhiyun для TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (EX1B04)

Двойная быстросъемная площадка Manfrotto/Arca-Swiss позволяет быстро устанавливать и менять оборудование без повторной балансировки.

Отзывы о товаре Площадка держатель Zhiyun для TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (EX1B04)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Площадка
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
нет
Количество осей стабилизации
1
Страна производитель
Китай
Описание
Двойная быстросъемная площадка Manfrotto/Arca-Swiss позволяет быстро устанавливать и менять оборудование без повторной балансировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Площадка держатель Zhiyun для TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S (EX1B04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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